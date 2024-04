Plus Plettenberg Für Mudersbach kann es fast nur besser werden: Nach 1:6-Klatsche in Plettenberg kommen formstarke Freudenberger zum Nachholspiel Von Andreas Hundhammer Dass es die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag verpasste, die Abstiegsränge in Staffel 5 der Fußball-Bezirksliga Westfalen wieder zu verlassen, ist das eine. Bedenklicher stimmt eher die Art und Weise, wie die Mannschaft sich bei einem unmittelbaren Konkurrenten im sportlichen Überlebenskampf präsentierte. Lesezeit: 1 Minute

Die 1:6 (1:2)-Klatsche beim TuS Plettenberg nimmt André Stoffel daher auch gleich als Aufhänger für das Nachholspiel am Mittwoch gegen den SV Fortuna Freudenberg (19 Uhr in Brachbach). „Es kann nur unter dem Schlagwort ‚Wiedergutmachung‘ stehen“, erwartet der SG-Coach „eine Reaktion der Mannschaft auf das desolate Auftreten“ in Plettenberg. Den ...