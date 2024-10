Plus Mudersbach/Brachbach Für Mudersbach geht es nur um die drei Punkte: Trainer Timo Schlabach erwartet Kampfspiel beim SV Setzen Von Moritz Hannappel Nein, unzufrieden war Timo Schlabach, der Trainer der SG Mudersbach/Brachbach, mit den jüngsten Vorstellungen seiner Mannschaft in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) nicht. Aber: Wenn das Auftreten am Sonntag, ab 15 Uhr, beim Tabellenvorletzten SV Setzen nicht stimmt und dennoch drei Punkte herausspringen, dann wird es ihm ziemlich egal sein. „Es geht nicht darum, schön zu spielen. Es geht allen voran um die drei Punkte“, sagt der Trainer. Lesezeit: 1 Minute

Wenn die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach in der Klasse bleiben wollen, dann sollten in Spielen gegen Gegner, „mit denen wir uns auf Augenhöhe sehen“, wie es Schlabach immer gerne beschreibt, Siege herausspringen. Dass dies nicht einfach so im Vorbeigehen funktioniert, das weiß auch der SG-Trainer. „Setzen ist zu Hause ...