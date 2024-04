Plus Höhr-Grenzhausen

Führung gibt nur ganz kurz Sicherheit: Höhr-Grenzhausen kommt über 1:1 gegen Alpenrod nicht hinaus

Von René Weiss

i Pascal Schuster (links, hier im Zweikampf mit Tim Kemper) brachte die SF Höhr-Grenzhausen nach gut einer Stunde in Führung, zum ersehnten Sieg gegen Alpenrod reichte es aber nicht. Foto: Andreas Hergenhahn

Auf diesen potenziellen Brustlöser hatten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen lange warten müssen. Als Pascal Schuster seine Mannschaft am Freitagabend in der 63. Minute des Bezirksliga-Heimspiels seiner Mannschaft gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau mit 1:0 in Führung brachte, gelang den Sportfreunden erstmals seit dem 25. November (!) wieder das erste Tor in einer Partie. Zum ersehnten Dreier am heimischen Flürchen reichte es allerdings erneut nicht.