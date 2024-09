Fiedlers Elfer sichert Punkt für die Moral: Burgschwalbach gleicht in Nachspielzeit gegen Niederroßbach aus

Eins gegen Eins – so wie in dieser Szene – führte am Ende zum 1:1. Allerdings sah es lange Zeit nach einem Sieg des Rheinlandliga-Absteigers FC HWW Niederroßbach (hellblaue Trikots) aus, ehe ein später Strafstoß doch noch den Burgschwalbacher Ausgleich brachte. Foto: René Weiss