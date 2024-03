Plus Neitersen

Fahrlässiger Umgang mit eigenen Chancen: Neitersen lädt Asbach beim 2:4 selbst zu Toren ein

Von Günter Gerhardt

Nach dem Überraschungssieg in Burgschwalbach erlitt die SG Neitersen/Altenkirchen im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost wieder einen Rückschlag. Im „Sechs-Punkte-Spiel“ setzte sich der TuS Asbach in Neitersen mit 4:2 (2:1) durch, zog in der Tabelle nach Punkten an den Gastgebern vorbei und hat mit noch einem Spiel weniger als die Konkurrenz die Chance, dem Tabellenmittelfeld näher zu rücken.