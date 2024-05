Plus Westerwald Erste Tränen könnten kullern: Im Abstiegskampf geht es in die kritische Phase – Gerangel um Platz zwei Von Thorsten Stötzer i Deniel Galas (rechts), den es Richtung SG Lautzert ziehen soll, eröffnet mit der SG Alpenrod den Spieltag am Freitagabend gegen die SG Neitersen. Für Marc Tautz und die SG Hundsangen geht es nach St. Katharinen. Foto: Hergenhahn Die Meisterfrage ist vor dem 28. Spieltag der Bezirksliga Ost beantwortet. Spannend geht es hingegen im Kampf um Platz zwei hinter dem VfB Linz zu. Auch im Tabellenkeller wird noch munter gerangelt, wobei am Wochenende die ersten Absteiger feststehen könnten. Lesezeit: 8 Minuten

SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/ Unnau – SG Neitersen/Altenkirchen (Fr., 19.30 Uhr, in Nistertal/Hinrunde: 2:3). Zuletzt hat die SG Alpenrod nach langer Zeit mal wieder deutlich verloren, und zwar mit 1:6 in Hundsangen. Dennoch ist an diesem Tag und damit vor dem anstehenden Heimspiel gegen die SG Neitersen „ein Riesen-Ballast von unseren Schultern ...