Plus Wallmenroth Erst Verlängerung, dann Trennung: Michael Boll ist nicht mehr Trainer in Wallmenroth – Nachfolger steht schon fest Eigentlich hatten sich die Verantwortlichen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und Michael Boll schon darauf verständigt, die Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus fortzusetzen. Stattdessen aber endet dessen Engagement als Trainer des Fußball-Bezirksligisten nunmehr vorzeitig – per sofort und damit nach nur einem halben Jahr. Immerhin: Einen Nachfolger gibt es schon. Von Andreas Hundhammer

„Ich bin jetzt über 20 Jahre SG-Vorsitzender und habe in dieser Zeit auch noch nicht erlebt, dass man sich so kurzfristig trennt“, sagt Ulrich Krämer. Fahrt nahm die ganze Sache zwischen den Jahren auf. „Wir fangen immer nach der Weihnachtsfeier an, die Planungen für die nächste Saison voranzutreiben“, erzählt Krämer ...