Plus Nistertal

Elfmeter leitet nächste Niederlage ein: TuS Asbach bestraft Fehler der SG Alpenrod eiskalt

Von Tom Hardt

i Ein intensives Spiel bekamen die 120 Zuschauer auf dem Alpenroder „Teppich“ geboten – mit dem besseren Ausgang für Lukas Ditscheid (rechts) und seinen TuS Asbach. Die SG Alpenrod (links Tim Kemper) ging einmal mehr leer aus. Foto: Horst Wengenroth

Die Niederlagenserie der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau in der Bezirksliga Ost hält an, dafür besiegte der TuS Asbach seinen Auswärtsfluch. Die Gäste setzten sich am Freitagabend in Nistertal mit 2:0 (0:0) durch.