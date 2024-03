Plus Puderbach Eine Hälfte geht an Lautzert, die andere an Müschenbach – Trainer sehen 1:1 als gerechtes Remis Von Günter Gerhardt In Puderbach kam es zwischen der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der SG Müschenbach/Hachenburg zum Derby, das mit einem 1:1 (1:0) wie schon in der Hinrunde mit einer Punkteteilung endete. Die neueste Auflage hielt für die Zuschauer im Gegensatz zum 3:3 im September jedoch deutlich weniger Höhepunkte bereit. Lesezeit: 2 Minuten

Die Heimmannschaft startete mit mehr Schwung in die Partie, sodass sich das Spielgeschehen in den ersten 20 Minuten in die Spielhälfte der Gäste verlagerte. Die Torchancen resultierten vornehmlich aus Standardsituationen. Nach einer kurz gespielten Ecke drang Lautzerts Mihael Tomic in den Strafraum ein, umspielte noch einen Gegenspieler und verfehlte das ...