Effektive Montabaurer legen zweiten Sieg nach – Höhr-Grenzhausen belohnt sich in Eschelbach nicht

Von Helmut Rosbach

i Höhr-Grenzhausens Max Klas (rechts) trieb sein Team zwar nach Kräfte an, zum Auftakt des vierten Spieltags setzte sich aber der TuS Montabaur um Pascal Lind (links) knapp durch. Foto: Marco Rosbach

Der vierte Spieltag in der Bezirksliga Ost ist bereits eröffnet. Sowohl der TuS Montabaur als auch die SF Höhr-Grenzhausen waren mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, konnten in der vergangenen Woche aber jeweils mit einem Sieg die ersten drei Punkte verbuchen. In einer sehr intensiv geführten Begegnung legte Montabaur in Eschelbach durch einen 2:1 (1:0)-Sieg nach und schob sich auf Platz acht vor, während Höhr-Grenzhausen auf den zwölften Platz abgerutscht ist.