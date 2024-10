Plus Westerwaldkreis/Kreis Altenkirchen/Rhein-Lahn-Kreis

Die besten Vier bleiben im Topspiel-Doppelpack unter sich: Wirges empfängt Betzdorf – Hundsangen bei HWW

Thorsten Stötzer Von Moritz Hannappel

i Nach dem Spitzenspiel ist in der Bezirksliga Ost dieser Tage vor dem Spitzenspiel: Für die Spvgg EGC Wirges (vorne in Blau Berkan Yavuz, links Tim Weyand) steht das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger SG 06 Betzdorf, während es für die SG Hundsangen (Mitte Julian Hannappel, rechts Maximilian Gloning) zum FC HWW Niederroßbach geht. Foto: Andreas Hergenhahn

Ein Drittel der Saison ist in der Fußball-Bezirksliga Ost absolviert. Deshalb hat die Tabelle durchaus schon Aussagekraft, wenn es an diesem Wochenende gleich zu zwei Spitzenspielen kommt. In Wirges spielt der Erste gegen den Zweiten, in Niederroßbach der Dritte gegen den Vierten.