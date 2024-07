Plus Horressen

Derbys in Serie: CSBB-Cup in Horressen macht Lust auf die Bezirksliga-Saison

i Mit Spannung erwartet: Niklas Wörsdörfer ist der neue Trainer der SG Horressen-Elgendorf und stellt sich mit seinem Team beim Heimturnier vor. Foto: Andreas Hergenhahn

Gleich fünf Mannschaften aus der Bezirksliga Ost, ein Team aus der Bezirksliga Mitte und sechs Kreisligisten spielen von diesem Sonntag an in zwei Konkurrenzen um den CSBB-Cup, der im Rahmen der Sportwoche der SG Horressen-Elgendorf ausgetragen wird. Die beiden Endspiele werden am nächsten Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr (Kreisligisten) und um 16.30 Uhr (Bezirksligisten) angepfiffen.