Plus Wallmenroth

Derby des ersten Spieltags wird nachgeholt: SG Wallmenroth empfängt Betzdorf samt Rückkehrer Caglayan

i Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Enis Caglayan (Foto), mit Philipp Euteneuer zusammen als Trainer für die SG 06 Betzdorf verantwortlich, freut sich auf das Wiedersehen mit früheren Wegbegleitern. Foto: Manfred Böhmer/balu

Bevor die Fußballer aus der Bezirksliga Ost am kommenden Wochenende in den sechsten Spieltag starten, wird am Donnerstagabend noch offiziell der erste Spieltag beendet. Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld empfängt zum Derby auf dem Rasenplatz in Wallmenroth den starken Aufsteiger SG 06 Betzdorf. Die Begegnung wurde aufgrund des plötzlichen Tods des langjährigen Wallmenrother Vorstandsmitglieds Uli Krämer kurzfristig am Eröffnungswochenende abgesagt.