Horressen

CSBB-Cup in Horressen: SG Ahrbach mit zweitem Remis – Spannung in Gruppe A

Während der FC HWW Niederroßbach beim CSBB-Cup in Horressen durch Siege gegen die Bezirksliga-Konkurrenten Spvgg EGC Wirges und TuS Montabaur für klare Verhältnisse in Gruppe B gesorgt hat und bereits im Finale steht (Sonntag, 16.30 Uhr), fällt die Entscheidung in Gruppe A erst am Freitagabend, wenn sich die SG Hundsangen und die SG 2000 Mülheim-Kärlich II im letzten Vorrundenspiel gegenüberstehen.