Plus Burgschwalbach

Burgschwalbach lässt sich auskontern: Zweimalige Führung reicht gegen Höhr-Grenzhausen nicht zu Punkten

Von Thorsten Stötzer

i Christian Schauer (rechts, hier in der Verfolgung von Janosch Lauter) glich zweimal eine Burgschwalbacher Führung aus und hielt die SF Höhr-Grenzhausen im Spiel, ehe kurz vor dem Ende Bruno Antunes sogar noch die Niederlage der Einheimischen besiegelte. Foto: Andreas Hergenhahn

Sie haben zwei Mal geführt und standen am Ende mit leeren Händen da, noch dazu in Unterzahl. Das 2:3 (1:1) der TuS Burgschwalbach gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen hat nochmals gezeigt, dass vor der Mannschaft von Trainer Walter Reitz in der Bezirksliga Ost eine schwierigere Saison liegt, als aus den Vorjahren gewohnt.