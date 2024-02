Plus Betzdorf-Bruche Bungi-Doppelpack ebnet Kosovaren den Weg: Wallmenroth fehlt beim 1:3 im Bezirksliga-Kellerduell das Glück Seinen Pflichtspiel-Einstand als Trainer der SG Wallmenroth/Scheuerfeld hatte sich Tarek Petri anders erhofft. Die Leistung stimmte weitgehend, das Ergebnis aber nicht – mit 1:3 (0:2) unterlagen die Wallmenrother im Kellerduell der Bezirksliga Ost dem FC Kosova Montabaur. Von Stefan Hoffmann

Auf dem Hartplatz in Betzdorf-Bruche kamen die Gastgeber ordentlich in die Partie und hätten früh in Führung gehen können, als zunächst ein Distanzschuss von Celin Eisenkopf knapp am Torwinkel vorbeistrich (4.) und wenig später Hussein Jouni aus fünf Metern nur den Außenpfosten traf (10.). Wallmenroth suchte schnörkellos den Weg in ...