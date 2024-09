Plus Alpenrod

Bitteres 2:3 und nächster Ausfall für die SG Alpenrod – Brand und Vincek sichern Berod den Sieg

Von David Weiß

i Als Hachem Dachraoui (rechts) den Ball früh zum 1:0 an Keeper Hrvoje Vincek und Domenik Wardein vorbei setzte, schien die SG Alpenrod auf einem guten Weg zu sein. Am Ende jubelte aber Berod. Foto: Horst Wengenroth

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis hat in der Bezirksliga Ost einen wichtigen Auswärtssieg bei der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau verbucht. Durch das 3:2 (2:2) können sich die Gäste wieder in Richtung der oberen Plätze orientieren, während Alpenrod bereits die vierte Niederlage in Folge verkraften muss.