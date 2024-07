Der Kampf um Platz zwei: Am Ende wurde aus einem Vierkampf um die Vizemeisterschaft ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SG Hundsangen (in Rot) und der SG Westerburg (in Dunkelblau), in dem Westerburg genauso die Nase vorn hatte wie später in der Aufstiegsrunde. Foto: Horst Wengenroth