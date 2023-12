Plus Region Bezirksliga-Serie, Teil 4: SG Westerburg erreicht ihr Ziel vor Schäfers Abschied Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch unsere Halbzeit-Bilanz in der Fußball-Bezirksliga Ost. Teil vier beleuchtet die bisherigen Leistungen des Spitzenquartetts. Von Andreas Hundhammer

Nur zwei Aufsteiger, letztlich aber doch drei Neulinge begrüßte die Bezirksliga Ost im Sommer. Dass der A-Klasse-Meister aus dem Rhein-Lahn-Gebiet aufgrund der Spielklassenreform in die Mitte-Staffel einsortiert wurde, kompensierten gewissermaßen die SF Höhr-Grenzhausen, die ihrerseits aus der Mitte in den Osten wechselten – und in ungewohnter Umgebung auf Anhieb beeindruckten. Jedenfalls ...