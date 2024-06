Plus Region

Bezirksliga-Rückblick, Teil 3: Wie sich Alpenrod von unten fernhält und Ost-Neuling Höhr einen Namen macht

i Die Tore von Kapitän Jannis Pörtner (Mitte) haben der SG Alpenrod nach ihrer Rückkehr in die Bezirksliga geholfen, als Aufsteiger eine solide Rolle zu spielen. Über das Attribut „solide“ hinaus kam auch die zu Saisonbeginn hoch gehandelte SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (links Javier Vera Cedeno, rechts Tim Lang) nicht hinaus. Nach einen famosen Start folgten ein viel diskutierter Spielabbruch und insgesamt zu schwankende Leistungen des in der Breite nicht stark genug besetzten Kaders. Foto: Horst Wengenroth

Eine weitere Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga Ost ist passé. Wie immer lagen auch in dieser Saison Freud und Leid eng beieinander. Was war gut? Was war schlecht? Und was hat, abgesehen vom eigenen sportlichen Schicksal, die Trainer und Verantwortlichen beeindruckt? Welche Spieler haben geglänzt? An welchen Teams kann sich die eigene Elf vielleicht auch ein Beispiel nehmen? All das haben wir für unseren Rückblick gefragt. Teil 3 beschäftigt sich mit den Mannschaften aus dem oberen Mittelfeld.