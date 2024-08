Plus Brachbach

Bezirksliga Wetfalen: Pflichtspiel-Comeback von Timo Schlabach bei der SG Mudersbach gegen den SC LWL 05

Auch die Fußball-Bezirksliga Westfalen Staffel 5 startet an diesem Sonntag in die Spielzeit 2024/25. Mit dabei bei der SG Mudersbach/Brachbach wird dann auch wieder ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie sein. Seit Sommer hat Timo Schlabach erneut als Trainer das Kommando bei der SG. In seiner ersten Amtszeit zwischen 2018 und 2020 führte er die SG in die Bezirksliga.