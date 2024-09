Plus Müschenbach

Betzdorfs Tore zum richtigen Zeitpunkt treffen Müschenbach hart – Wirbel nach Foulspiel an Hüsch vor dem 0:2

Von Klaus Sackenheim

i Der Aufsteiger lässt sich nicht aufhalten: Hier behauptet Betzdorfs Louis Bennet Neeb (in Schwarz) den Ball gegen die Müschenbacher Jannik Zeuner, Justus Bonn und Benjamin Weber (in Blau von links). Foto: Andreas Hüsch

Die SG Müschenbach/Hachenburg befindet sich nach der deutlichen 1:4 (0:2)-Heimklatsche gegen die SG 06 Betzdorf in der Bezirksliga Ost aktuell in einer Ergebniskrise, während der ambitionierte Ex-Oberligist als Aufsteiger in der Spitzengruppe Schritt hält. Den Betzdorfern spielten beim Spiel in Müschenbach drei Tore zu genau den richtigen Zeitpunkten in die Karten.