Betzdorf setzt ein Ausrufezeichen: SG 06 ist im Spitzenspiel sehr effektiv und schlägt Hundsangen mit 5:1 Jens Kötting Von Moritz Hannappel i Enger als es aussieht: Die SG 06 Betzdorf (vorn 1:0-Torschütze Leon Boger) fertigte die SG Hundsangen (hinten Fabian Steinebach) mit 5:1 ab. Dabei waren die Gäste in Durchgang eins spielbestimmend. Foto: Andreas Hüsch Sollte es im Spitzenspiel gegen Tabellenführer EGC Wirges in der vergangenen Woche noch nicht sein, durfte die SG 06 Betzdorf im nächsten Topspiel dieses Mal jubeln. Mit 5:1 (2:0) setzte sich der Aufsteiger auf dem heimischen Bühl auch durch eine enorme Effizienz vor dem gegnerischen Tor gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth durch. Lesezeit: 2 Minuten

Denn so deutlich das Endergebnis klingt, so eng verlief die erste Halbzeit. Der Tabellenzweite aus Hundsangen war dort nämlich spielbestimmend. „In der ersten Halbzeit haben nur wir Fußball gespielt“, fand auch Hundsangens Trainer Ralf Hannappel hinterher. Und doch sollte die Hannappel-Elf mit 0:2 aus ihrer Sicht in die Halbzeitpause gehen. ...