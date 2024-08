Plus Betzdorf

Betzdorf meldet sich mit Heimsieg auf überregionaler Fußballbühne zurück: Höhr gibt Führung aus der Hand

Von Jens Kötting

i Der erste Betzdorfer Torschütze: Temel Uzun (vorne in Grün) traf zum zwischenzeitlichen 1:1 vor der Pause. Am Ende siegte die SG 06 mit 3:2 gegen die SF Höhr-Grenzhausen (hinten: Jaider Cardona Chicaiza). Foto: Andreas Hüsch

Die SG 06 Betzdorf hat bei ihrer Rückkehr in die Bezirksliga Ost im ersten Heimspiel in der Enerix-Arena auf dem Bühl gleich den ersten Sieg einfahren können. Nach einem Rückstand drehte man die Partie gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen noch in einen verdienten 3:2 (2:1)-Sieg.