Plus Wallmenroth

Betzdorf macht's im Derby in Wallmenroth am Ende deutlich: Frühes Tor und lange Überzahl für Aufsteiger

Von Jens Kötting

i Schwer einzufangen: Vor allem in Unterzahl hatte die SG Wallmenroth (rechts Eren Cifci) dem Aufsteiger aus Betzdorf (links Temel Uzun) nicht mehr viel entgegenzusetzen. Das Derby endete deutlich. Foto: Manfred Böhmer/balu

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld hat das Nachholspiel des ersten Spieltags und Lokalduell in der Bezirksliga Ost gegen die SG 06 Betzdorf am Ende deutlich mit 0:5 (0:2) verloren und steht damit weiterhin punktlos am Tabellenende sowie vor weiteren, schwierigen Wochen.