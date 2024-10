Plus Westerwald/Kreis Altenkirchen/Rhein-Lahn Berods Kampf mit Hochkarätern geht weiter – Ahrbachs Angst vor Absagen – Rheinhöhens Debüt auf Prather Rasen Thorsten Stötzer Von Moritz Hannappel i „Aktuell gehört er zu den besten der Liga.“: Das sagt Betzdorfs Trainer Enis Caglayan über den Beroder Till Niedergesäß (links, hier im Laufduell mit Hundsangens Kevin Silberzahn) vor dem Aufeinandertreffen. In der SG 06 empfängt der 30-Jährige einen seiner Ex-Vereine, für den er auch 12 Oberligaspiele absolvierte. Foto: A. Hergenhahn Nachdem der FC HWW Niederroßbach (4:1 gegen die Spvgg EGC Wirges) und die SG Müschenbach/Hachenburg (0:1 gegen den TuS Montabaur) bereits vorgelegt haben und sich die SG Alpenrod und die SG Hundsangen erst am 23. Oktober gegenüber stehen, hat der neunte Spieltag in der Bezirksliga Ost nur ein reduziertes Wochenendprogramm zu bieten. Lesezeit: 6 Minuten

SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath - SF Höhr-Grenzhausen (Sa., 16.15 Uhr, in Prath). Erstmals in dieser Saison trägt die SG Rheinhöhen ein Heimspiel auf dem Naturrasen in Prath aus, zu dem am Samstag die SF Höhr-Grenzhausen der Gast sind. „Wir wollen unsere Zuschauer, die auch in Wallmenroth zahlreich dabei waren, mit drei ...