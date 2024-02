Plus Weitefeld Bei 1:3-Pleite in Weitefeld: Neitersen-Coach Prenku sieht nach der Pause einen „Totalausfall“ In der Bezirksliga Ost hat die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/ Norken einen erfolgreichen Auftakt nach der Winterpause hingelegt. Durch den 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SG Neitersen/Altenkirchen haben die Weitefelder ihr Punktepolster auf die Abstiegsränge ausgebaut und stehen im gesicherten Mittelfeld. Die Kreisstädter bleiben dagegen mit nur einem Zähler Vorsprung knapp über dem Strich. Von Désirée Rumpel

In der Anfangsphase ging es gleich munter los. Neitersens Winter-Neuzugang Alban Bekteshi traf aus halbrechter Position nur den Pfosten (3.). Nur eine Minute später parierte Gäste-Schlussmann Constantin Redel gegen David Floris, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld völlig frei vor Redel stand. Nicht nur in puncto Chancenverhältnis, auch in ...