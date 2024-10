Plus Neuwied

Aufsteiger aus der Deichstadt etabliert das 0:0: Nächstes torloses Remis für den HSV Neuwied

i Eine Szene, die das Ergebnis zwischen dem HSV Neuwied (ganz in Schwarz) gegen die SG Wallmenroth (hellblau-weiß-gestreifte Trikots) erahnen lässt. Weil sich gleich zwei Neuwieder im Weg stehen, kommt auf dem tiefen Rasen im Rhein-Wied-Stadion kein gescheiter Torabschluss zustande. Foto: Jörg Niebergall

Zum zweiten Mal in Folge blieb der HSV Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Ost ohne eigenen Treffer, hielt sich zugleich jedoch in der Defensive schadlos.