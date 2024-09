Plus Eschelbach Auf Torgala folgt Nullnummer: TuS Montabaur kann mit Punkt gegen HSV Neuwied leben Von Helmut Rosbach i Auf Torgala folgt Nullnummer: Montabaur kann mit Punkt leben Foto: Marco Rosbach Der TuS Montabaur hätte gerne den Schwung seines jüngsten Spiels in der Fußball-Bezirksliga Ost, das er bei der SG Rheinhöhen mit 8:0 gewonnen hat, mitgenommen, doch aufgrund vielfachen Ersatzes mussten sich die Kreisstädter im zweiten Aufsteigerduell in Folge mit einem torlosen 0:0 gegen den HSV Neuwied begnügen. Mit diesem Ergebnis waren dann auch beide Trainer einverstanden. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben dabei zweimal kein Gegentor bekommen. Unsere Leistung war nicht so gut wie in den vergangenen Wochen, doch letztlich ist ein Punkt für uns okay, obwohl wir die bessere Spielanlage hatten“, war HSV-Coach Stefan Fink mit sich und seinem Team im Reinen. Montabaurs ...