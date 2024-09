Plus Asbach

Asbach lässt viele Chancen ungenutzt: Trotzdem sichern Limbach und Eckloff 2:0-Sieg gegen SG Dahlheim

Von Tom Hardt

i Asbachs Trainer Simone Floris (rechts) durfte sich über einen 2:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger SG Rheinhöhen Dahlheim freuen. Mit der Chancenverwertung seines Teams durfte er aber nicht zufrieden sein. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz (Archiv)

Als Sechspunktespiel hatte der Asbacher Trainer Simone Floris die Begegnung seiner Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG Rheinhöhen Dahlheim proklamiert. Und so trat der TuS Asbach bei seinem 2:0 (1:0-Heimerfolg gegen den Aufsteiger dann auch auf. Vom Anpfiff weg versuchten die Hausherren ihren Gegner mit engagiertem, aggressivem Pressing in die eigene Hälfte zu drängen.