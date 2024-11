Plus Nistertal

Alpenrod verliert Spiel ohne Fluss: 1:2 gegen Wallmenroth bietet kuriose Randerscheinungen

Von Felix Koch

i Auch wenn Spielertrainer Björn Hellinghausen (links) sich reinkniete und Hachem Dachraoui (rechts) zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, waren am Ende Tim Lück (Mitte) und die SG Wallmenroth obenauf. Foto: Horst Wengenroth

Nachdem die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau am vergangenen Wochenende ihre Negativserie von neun Niederlagen in der Bezirksliga Ost in Folge beenden konnte (2:2 beim TuS Montabaur), standen die Kombinierten nach dem Heimspiel gegen die SG Wallmenroth/Scheuerfeld wieder ohne Punkte da. In einem kuriosen Spiel gewannen die Gäste mit 2:1 (0:0).