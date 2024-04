Plus Heiligenroth

Ahrbach verliert farbenfrohes Kartenfestival gegen VfB Linz nur knapp: SG kassiert drei Platzverweise

Von Klaus Sackenheim

i Platzverweis Nummer zwei von drei: Nach diesem Einsteigen gegen den Linzer Torhüter Jan Lück (in Gelb) musste der Ahrbacher Simon Trumm (links in Rot) nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit bedingungslosem Einsatz, Kampf und Willen hatte die SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth am Sonntagnachmittag bei besten Wetterbedingungen den souveränen Tabellenführer der Bezirksliga Ost, den VfB Linz, am Rande einer Niederlage. Am Ende musste sich die heimische SG aber doch mit 2:3 (2:1) geschlagen geben.