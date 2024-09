Plus Westerwald/Kreis Altenkirchen/Rhein-Lahn Ahrbach hofft auf kleine EGC-Fehler – Berods Keeler kehrt nach Alpenrod zurück – Neitersen spielt schon heute Von Thorsten Stötzer i Während Joshua Kap (links) mit der SG Ahrbach die schwere Aufgabe bei der EGC Wirges vor der Brust hat, empfängt Jannis Pörtner mit der SG Alpenrod die SG Berod-Wahlrod zum Heimspiel. Foto: Andreas Hergenhahn Der TuS Montabaur eröffnet bereits heut Abend mit dem Heimspiel gegen die SG Neitersen in der Bezirksliga Ost den sechsten Spieltag, der von einigen besonderen Begegnungen geprägt ist. Lesezeit: 9 Minuten

TuS Montabaur – SG Neitersen/Altenkirchen (Fr., 19.30 Uhr, in Eschelbach). Punkten im Heimspiel, das ist das Ziel des TuS Montabaur, der die SG Neitersen zum Freitagabendspiel empfängt. TuS-Trainer Markus Kluger hat den Gegner beobachtet und erwartet Augenhöhe – so wie fast immer. Hinter zwei bis drei Mannschaften an der Spitze ...