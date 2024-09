Ahrbach hat nächsten Brocken vor der Brust – Wallmenroth will nachlegen – Wiedersehen zweier Aufsteiger

Nur schwer aufzuhalten: Die Spvgg EGC Wirges (rechts Caleb Murphy) ist ebenso wie Spitzenreiter SG Hundsangen aktuell in einer eigenen Liga unterwegs. Im Verfolgerfeld will auch die SG Ahrbach (links Almin Selman) ihren Platz finden, doch für den Tabellenachten steht gleich nach dem 0:4 in Wirges nun direkt das Heimspiel gegen Hundsangen auf dem Plan. Für Wirges geht es zu Verfolger SG Berod-Wahlrod nach Lautzert. Foto: Marco Rosbach