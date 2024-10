Plus Ruppach-Goldhausen

Ahrbach findet in die Spur zurück: SG feiert nach drei Niederlagen wichtigen Sieg gegen TuS Asbach

Von Rolf Schulze

i Weil Asbachs Leon Rottscheidt (rechts) den Ahrbacher André Filipe de Sa Alberto nicht aufhalten und TuS-Keeper Christoph Haas die Situation auch nicht bereinigen kann, steht es wenig später 2:0. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit einem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TuS Asbach hat sich die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod nach zuletzt drei Niederlagen in der Bezirksliga Ost eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Rasen in Ruppach-Goldhausen war schon ziemlich ramponiert. Ein gepflegtes Fußballspiel war auf dem schmierigen Untergrund nicht möglich. So entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der die Gäste recht selbstbewusst auftraten.