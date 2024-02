Abstiegskampf im Fokus: Schlusslicht SG Ellingen will mit Heimsieg in die Restrunde starten

Nur noch Endspiele: So lautet das Motto bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth vor Beginn der Restsaison in der Fußball-Bezirksliga Ost. Der Tabellenletzte braucht in erster Linie Siege, um dem Abstieg zu entrinnen. Damit soll am Sonntag gegen die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/ Unnau begonnen werden. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Straßenhaus ist um 15 Uhr. Das Hinspiel Mitte August 2023 entschied Alpenrod mit 2:0 für sich.