Plus Westerwald Absteigerduell als vorgezogenes Topspiel: Niederroßbach empfängt Wirges – Müschenbach unter Druck Von Marco Rosbach i Beim Vorbereitungsturnier in Horressen sah HWW-Trainer Metin Kilic einen 2:0-Sieg seiner Niederroßbacher gegen Wirges. Foto: Marco Rosbach Die neunte Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost zieht sich vom heutigen Mittwoch an über den morgigen Feiertag und das anstehende Wochenende bis hin zum 23. Oktober. Erst dann beendet die Partie SG Alpenrod – SG Hundsangen den Spieltag. Lesezeit: 1 Minute

FC HWW Niederroßbach - Spvgg EGC Wirges (Mi., 19.30 Uhr). Als neuer Tabellenführer fahren die Wirgeser Richtung Niederroßbach, wo es für sie in der vergangenen Saison noch um Punkte in der Rheinlandliga ging. Vor fast genau einem Jahr, am 29. September 2023, setzte sich der FC HWW zu Hause mit ...