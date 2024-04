Plus Westerwald

24. Spieltag: Müschenbach will im Klassiker die 40-Punkte-Marke knacken – Ahrbach empfängt den Primus

Von Thorsten Stötzer

i Seit Anfang November hat die SG Müschenbach nicht mehr verloren und hatte jede Menge Grund zu jubeln. Im Auswärtsspiel bei der SG Weitefeld hat der Tabellenvierte allerdings noch eine Rechnung zu begleichen, in der Hinrunde gab es im Bezirksliga-Klassiker ein 0:1. Foto: Thomas Jäger

In der Bezirksliga Ost steht bereits der 24. Spieltag an. Damit bricht die Zeit der Vorentscheidungen an – an der Spitze wie im Tabellenkeller.