1:1 gegen die TuS Burgschwalbach: TuS Asbach zeigt Qualität gegen den Ball

So eng wie in diesem Zweikampf ging es im Bezirksligaspiel des TuS Asbach (ganz in Weiß) gegen die TuS Burgschwalbach über 90 Minuten zu. Die Gäste führten durch einen verwandelten Foulelfmeter, versäumten es aber ihre Führung auszubauen und kassierten noch das 1:1. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz