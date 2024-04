Plus Brachbach

1:0 gegen Freudenberg: Nach ersehntem Erfolg beginnt bei Mudersbach die Trainersuche

Von Andreas Hundhammer

i Wie sehr die Mudersbacher diesen Sieg wollten, zeigt auch diese Spielszene, in der Albert Iberhysaj (in Blau) seinem Freudenberger Widersacher mit vollem Körpereinsatz begegnet. Foto: balu

Auch weil es das Nachholspiel war, das sie in den vorangegangenen, recht erfolglosen Wochen immer draufgerechnet hatten, mussten die Fußballer der SG Mudersbach/Brachbach am Mittwochabend liefern – und sie taten es. Mit 1:0 (1:0) bezwang der westfälische Bezirksligist in Staffel 5 nicht nur den zuletzt so formstarken SV Fortuna Freudenberg, sondern landete zugleich auch den ersehnten ersten Sieg nach der Winterpause, die inzwischen schon weiter zurückliegt, als das Saisonende nah ist.