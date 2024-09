Plus Mudersbach 0:2 zieht SG Mudersbach den Stecker: Niederlage bei RW Hünsborn Von Moritz Hannappel Die SG Mudersbach/Brachbach trudelt den Abstiegsrängen in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) immer weiter entgegen. Beim 0:3 (0:0) bei Rot-Weiß Hünsborn musste die Elf von Trainer Timo Schlabach bereits zum fünften Mal das Feld als Verlierer verlassen. Lesezeit: 1 Minute

Schon in der torlosen ersten Halbzeit bestimmten die Einheimischen das Tempo in der Begegnung. „Hünsborn hatte viel Ballbesitz, aber das war für uns erst mal nicht so schlimm“, erläuterte Schlabach die Herangehensweise der SG beim Auswärtsspiel. Ein Tor entstand aus diesem Ballbesitz aber nicht. Die Gelegenheiten waren aber durchaus da, ...