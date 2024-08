Plus Ahrweiler/Oberwinter/Oberzissen

Zwei Rhein/Ahr-Derbys und eine harte Aufgabe – Ahrweiler II gegen Mayen – Oberwinter und Oberzissen auswärts

Von Lutz Klattenberg, Jan Müller

i Nachdem Mirco Koll dem TuS Oberwinter beim Auftakt gegen Anadolu Spor Koblenz (1:1) noch gefehlt hat, soll der Kapitän nun am Samstag im Spiel bei der SG Maifeld-Elztal wieder im Kader stehen. Foto: Vollrath

Zwei Rhein/Ahr-Derbys stehen am zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Während der Ahrweiler BC II seine Heimpremiere gegen den TuS Mayen feiert, tritt der TuS Oberwinter bei der SG Maifelf-Elztal an, für die es ihr erstes Spiel ist. Derweil wartet auf den SV Oberzissen gleich der nächste dicke Brocken auf hartem Untergrund: Es geht zum SV Anadolu Spor Koblenz, der seine Heimspiele auf dem Hartplatz Feste Franz austrägt.