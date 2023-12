Plus Liebshausen Wie vor einem Jahr bei Stoffel: Lautz ist kein Trainer mehr bei der SG Liebshausen Trainerwechsel in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal hat sich nach nur einem Jahr Amtszeit von Tobias Lautz getrennt. Sein Nachfolger wird Kapitän Simon Peifer, der zum Spielertrainer aufsteigt. Nach zwei Saisons als Vizemeister war dem Liebshausener Vorstand der derzeitige siebte Tabellenplatz zu wenig. „Wir haben keine sportliche Entwicklung mehr gesehen“, sagt der Sportliche Leiter Lars Frank. Von Michael Bongard

Vor genau einem Jahr folgte der in Simmern lebende Lautz in der Winterpause auf Sven Stoffel als Liebshausener Trainer. In der Restsaison 2022/23 lief es gut für die SG, als Tabellenzweiter schloss man ab. In dieser Runde wurde schnell deutlich, dass Liebshausen daran nicht mehr anknüpfen kann. 27 Punkte aus ...