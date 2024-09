Plus Koblenz

Wie reagiert Weitersburg auf das 1:8? – Metternich will zurück in die Erfolgsspur

Einen klassischen Fehlstart legte die Mülheim-Kärlicher Reserve hin, aus den bisherigen sechs Partien gab es lediglich einen Zähler. Der FC Anadolu will am Sonntag dafür sorgen, dass es auch nach dem Gastspiel in Mülheim-Kärlich so bleibt. In die Erfolgsspur will der FC Metternich zurückkehren, dazu bedarf es jedoch eines Sieges über den TuS Mayen, kein leichtes Unterfangen. Die Partie des FV Rübenach gegen den Überraschungs-Aufsteiger SV Untermosel wurde wegen der Kirmes auf den kommenden Dienstag (19.30 Uhr) verlegt.