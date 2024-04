Plus Bogel Wichtiges Remis im Abstiegskampf: Joker Nicolas Kurth sichert BoReiBo gegen Boppard einen Punkt Von Thorsten Stötzer i Der Bopparder Lorenz Schneider (links) und BoReiBo-Torjäger Jannik Schmidt kämpfen hier um den Ball. Die Kombinierten kamen gegen den Mitaufsteiger nicht über ein Remis hinaus. Foto: Thorsten Stötzer Der Mann des Abends aus Sicht der Einheimischen brauchte keine lange Anwärmzeit. Wenige Minuten stand Nicolas Kurth auf dem Platz, als er in halbrechter Position einen weiten Abschlag seines Torwarts erlief. Von der Strafraumgrenze aus verwertete er den Ball mit dem ersten Kontakt zum 1:1-Endstand in der Partie zwischen der SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und dem SSV Boppard. Der umjubelte Schuss bedeutete für die Gastgeber einen Teilerfolg im Kampf gegen den Abstieg aus der Bezirksliga Mitte. Lesezeit: 2 Minuten

„Vom Spielverlauf geht das Ergebnis für uns in Ordnung“, meinte BoReiBos Spielertrainer William Huth. Ihm war bewusst: „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir in der ersten Halbzeit fünf oder sechs Stück reinkriegen.“ Doch bei den Boppardern mangelte es an der Chancenverwertung. Sei es bei Fatos Xhaferi, der einen ...