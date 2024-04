Plus Westum

Westum zieht mit viertem Sieg in Serie gleich – Vier Platzverweise in Schlussphase

Von Jan Müller

Die SG Westum/Löhndorf hat wieder allen Grund zur Hoffnung, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte vertreten zu sein. Die Elf von Trainer Tomas Lopez hat mit dem 3:1 (1:1) zu Hause gegen den direkten Konkurrenten TSV Emmelshausen den vierten Sieg in Folge gefeiert und ist damit nun punktgleich mit Emmelshausen und dem SV Oberzissen, der den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt.