Plus Oberwinter

Westum macht Oberwinter das Leben schwer – Klares Ergebnis täuscht über Spielverlauf hinweg

Von Lutz Klattenberg

i Kein Durchkommen: TuS-Torwart Niklas Malik Fachinger hielt im Derby gegen Westum/Löhndorf (in Blau) sein Tor sauber, sodass dank seiner effektiven Vorderleute am Ende ein 4:0-Sieg für Oberwinter zu Buche steht. Foto: Vollrath

Lesezeit: 2 Minuten

Es war ein Derby in der Fußball-Bezirksliga, das sich durchaus auf Augenhöhe abgespielt hat – und doch mutet das Ergebnis am Ende deutlich an. Der TuS Oberwinter setzte sich als Favorit mit 4:0 (2:0) gegen die abstiegsbedrohte SG Westum/Löhndorf durch, hatte aber einige brenzlige Situationen zu überstehen.