Entschlossen den Vorwärtsgang einzulegen, ist der Grafschafter SG (am Ball Steffen Thelen im Spiel gegen die SG Bogel/2:5) in dieser Saison nur selten gelungen. Mit nur 28 Toren hat sie zusammen mit dem TSV Emmelshausen die bislang schlechteste Ausbeute in der Liga. Und nun geht es am Sonntag zum TuS Oberwinter, der auf die zweitbeste Abwehr bauen kann (30 Gegentreffer). Foto: Vollrath