Plus Koblenz

Weitersburgs Trainer Koca setzt auf Heimstärke – Baut Rübenach die Serie aus?

Von Wilfried Zils

i Aufmunterung an der Seitenlinie: Weitersburgs Trainer David Koca. Foto: Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte nimmt die Mülheim-Kärlicher Reserve am Freitagabend im Heimspiel gegen Mayen den nächsten Anlauf, um den ersten Sieg in dieser Spielzeit zu erreichen. Ein Duell auf Augenhöhe wird in Weitersburg erwartet, wo am Sonntag die SG Argenthal gastiert. Seine Erfolgsserie will Rübenach im Heimspiel gegen Oberwinter fortsetzen.