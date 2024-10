Plus Koblenz

Weitersburg ringt Untermosel nieder – Rübenacher Lauf hält an

i Die Weitersburger um Moritz Kreil (am Ball) mussten sich mächtig strecken, setzten sich aber am Ende mit 3:2 gegen Untermosel durch. Foto: W. Heil

In der Bezirksliga Mitte hat sich der FV Rübenach zumindest für den Moment auf den zweiten Platz verbessert. Der FVR könnte am Dienstagabend vom SSV Boppard überholt werden, der in einer verlegten Partie beim FC Metternich gastiert (19.45 Uhr). Doch auch die Germania benötigt jeden Punkt, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen nicht zu verlieren.